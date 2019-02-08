Из-за памятных мероприятий в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана в Ярославле ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 09:02 2019-02-08T09:02:24+03:00

В Ярославле ограничат движение транспорта из-за праздничных мероприятий в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана. Фото: Мэрия Ярославля

Об этом сообщают в мэрии областного центра

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Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения с 7 часов утра 14 февраля до окончания мероприятий на участке Юбилейной площади в районе входа в МАУ ДК им. А.М. Добрынина вводится временное ограничение остановки (стоянки) транспортных средств.

Также в связи с проведением митинга и торжественной церемонии возложения цветов, венков официальной делегацией правительства области, мэрии Ярославля, общественности и ветеранских организаций на Воинском мемориальном кладбище в целях обеспечения безопасности дорожного движения, с 7 часов утра 15 февраля до окончания мероприятий на участке улицы Угличская в районе входа в Ярославский музей боевой славы вводится временное ограничение остановки (стоянки) транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU