В Ярославле пропала 16-летняя студентка колледжа
Родные не видели ее с 5 февраля
В Ярославле разыскивают 16-летнюю Дарину Муравьеву. Фото УМВД РФ по ЯО
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Девушке 16 лет. Она плотного телосложения, ее рост около 180 см, темные волосы до плеч. Дарина Муравьева была одета в черный пуховик, черную кофту, серые брюки, коричневые сапоги.
ОМВД по Ярославскому району обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией, способной помочь в установлении местонахождения девушки.
- Если вы что либо знаете о ней, просим сообщить в ОМВД России по Ярославскому району по телефонам: 21-54-02, 20-11-20 или «02», - обращаются к ярославцам правоохранители.
ИСТОЧНИК KP.RU