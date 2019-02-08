В Ярославле пропала 16-летняя студентка колледжа

СЕГОДНЯ 08:35 2019-02-08T08:35:02+03:00

Родные не видели ее с 5 февраля

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Девушке 16 лет. Она плотного телосложения, ее рост около 180 см, темные волосы до плеч. Дарина Муравьева была одета в черный пуховик, черную кофту, серые брюки, коричневые сапоги.

ОМВД по Ярославскому району обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией, способной помочь в установлении местонахождения девушки.

- Если вы что либо знаете о ней, просим сообщить в ОМВД России по Ярославскому району по телефонам: 21-54-02, 20-11-20 или «02», - обращаются к ярославцам правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU