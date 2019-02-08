Разбазаривают бюджет: в Ярославской области возбуждено 9 уголовных дел за мошенничество и подлог

СЕГОДНЯ 07:47 2019-02-08T07:47:52+03:00

Всего в Ярославской области за 2018 год выявлено 595 нарушений бюджетного законодательства. Фото: Анастасия ОСИПОВА

А также за превышение должностных полномочий

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Прокуратура Ярославской области, проанализировав данные проверок за 2018 год в сфере бюджетного законодательства, установила, что нарушения здесь носят распространенный характер.

Так, надзорным органом со стороны главных распорядителей бюджетных средств, получателей субсидий, в том числе в области социальной защиты инвалидов, ветеринарии, развития сельского хозяйства, выявлены факты неисполнения программных мероприятий, нарушения сроков перечисления субсидий, незаконного получения грантов на развитие фермерских хозяйств и др.

Прокурорского вмешательства потребовали нарушения закона при составлении бюджетной отчетности, определении порядка предоставления субсидий, факты несоблюдения порядка принятия бюджетных обязательств, неэффективного расходования бюджетных средств.

Вскрыты случаи принятия и оплаты фактически невыполненных работ, неисполнения коммерческими организациями принятых обязательств, повлекшие причинение ущерба бюджету, что послужило основанием для направления прокуратурами Ярославля, Заволжского района областного центра, Некрасовского района, Ростовской и Угличской межрайонными прокуратурами материалов проверок в следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по которым возбуждены уголовные дела по статьям 159 (мошенничество), 286 (превышение должностных полномочий), 292 Уголовного кодекса РФ (служебный подлог).

Всего обнаружены 595 нарушений законодательства о бюджете, в целях их устранения принесено 25 протестов, в суд направлено 8 исков, внесено 129 представлений, по которым 52 лица привлечено к дисциплинарной ответственности (АППГ – 61), по постановлениям прокуроров 2 лица привлечены к административной ответственности, в следственные органы направлено 14 материалов проверок, по ним возбуждено 9 уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU