2019-02-08T07:47:52+03:00
Общество

Разбазаривают бюджет: в Ярославской области возбуждено 9 уголовных дел за мошенничество и подлог

А также за превышение должностных полномочий
Мария Соколова
Поделиться:
Всего в Ярославской области за 2018 год выявлено 595 нарушений бюджетного законодательства.Всего в Ярославской области за 2018 год выявлено 595 нарушений бюджетного законодательства.Фото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Прокуратура Ярославской области, проанализировав данные проверок за 2018 год в сфере бюджетного законодательства, установила, что нарушения здесь носят распространенный характер.

Так, надзорным органом со стороны главных распорядителей бюджетных средств, получателей субсидий, в том числе в области социальной защиты инвалидов, ветеринарии, развития сельского хозяйства, выявлены факты неисполнения программных мероприятий, нарушения сроков перечисления субсидий, незаконного получения грантов на развитие фермерских хозяйств и др.

Прокурорского вмешательства потребовали нарушения закона при составлении бюджетной отчетности, определении порядка предоставления субсидий, факты несоблюдения порядка принятия бюджетных обязательств, неэффективного расходования бюджетных средств.

Вскрыты случаи принятия и оплаты фактически невыполненных работ, неисполнения коммерческими организациями принятых обязательств, повлекшие причинение ущерба бюджету, что послужило основанием для направления прокуратурами Ярославля, Заволжского района областного центра, Некрасовского района, Ростовской и Угличской межрайонными прокуратурами материалов проверок в следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по которым возбуждены уголовные дела по статьям 159 (мошенничество), 286 (превышение должностных полномочий), 292 Уголовного кодекса РФ (служебный подлог).

Всего обнаружены 595 нарушений законодательства о бюджете, в целях их устранения принесено 25 протестов, в суд направлено 8 исков, внесено 129 представлений, по которым 52 лица привлечено к дисциплинарной ответственности (АППГ – 61), по постановлениям прокуроров 2 лица привлечены к административной ответственности, в следственные органы направлено 14 материалов проверок, по ним возбуждено 9 уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле задержали двух молодых девушек с 147 граммами героина
Увидел то, что давно искал: в Ярославле судебный пристав заметил на парковке торгового центра машину должника и арестовал ее
Из-за памятных мероприятий в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана в Ярославле ограничат движение транспорта
В Ярославле пропала 16-летняя студентка колледжа
В предстоящие выходные ярославцев приглашают покататься на мотособаках
В Ярославской области дети-сироты смогут жить в квартирах по договорам соцнайма столько, сколько считают нужным
Нет договора – нет газа: в Ярославской области продолжаются отключения в многоквартирных домах
В Ярославле заканчиваются запасы донорской крови по трём группам
В Ярославле мужчина поскользнулся на улице и умер, придя домой
Уборка дворов по-ярославски: автовышка приехала в час ночи, разбудила жителей дома и разбила бампер машины
У них было 50 литров водки, 30 граммов травы и шесть телефонов: в колонию Ярославской области хотели провезти незаконные предметы
В Ярославле прошло первенство по мини-футболу среди 10-летних спортсменов
В Рыбинске закрыли продуктовый магазин из-за опасности обрушения здания
В Ярославле интернет-мошенники взломали соцсети и заставили женщину перевести 7 тысяч рублей
Выбран подрядчик, который займётся строительством новой школы в Рыбинске
В Ярославской области 18 рабочих вынесли с завода цеховую продукцию на 750 тысяч рублей
В Ярославской области нарушители лесного законодательства заплатят штрафы на 24 миллиона рублей
Ярославские спасатели предупредили жителей о появлении хрупкого льда
В Дзержинском районе Ярославля фура смяла легковушку: погиб водитель
В Ярославской области еще один должник по коммуналке оказался на улице
Денег нет, но вы шутите: ярославская команда КВН «Шурочка» прошла в Премьер-лигу, но не нашла поддержки у региона
250 ярославских школьников смогут поехать в «Артек», «Орленок» и «Смену»
В Ярославской области прокуратура и сотрудники ГИБДД потребовали отремонтировать дорогу в судебном порядке
В Ярославле женщина целый месяц воровала тушенку в магазине
В Рыбинске 20-летний парень украл с дачи комплект автомобильных колес
«Последний раз предупреждаю!» Ярославец рассказал, что ему угрожали пистолетом из-за шумных детей