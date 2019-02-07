2019-02-07T19:59:55+03:00
Общество

В Ярославской области дети-сироты смогут жить в квартирах по договорам соцнайма столько, сколько считают нужным

Новшество вступило в силу в этом году
Мария Соколова
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В Ярославской области дети-сироты могут пользоваться жильем по договорам соцнайма неограниченное количество лет.В Ярославской области дети-сироты могут пользоваться жильем по договорам соцнайма неограниченное количество лет.Фото: Правительство Ярославской области
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Теперь дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут жить в предоставленном им жилье по договорам социального найма неограниченное количество лет. Ранее такие договоры, заключаемые на пятилетний период, можно было переоформить только один раз, а в дальнейшем приватизировать жилье. Этот вариант также сохранен.

– Предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, остается на сегодня в регионе одним из самых важных направлений мер социальной поддержки населения. Так, за прошлый год мы обеспечили квартирами 137 граждан этой категории, – сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов. – Однако далеко не все добросовестные квартиросъемщики по истечении пяти-, десятилетнего срока готовы к приватизации. Причин много, в том числе недостаточная социальная адаптация. Теперь такие люди могут продолжать пользоваться жильем по договорам соцнайма столько, сколько считают нужным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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