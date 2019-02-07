Нет договора – нет газа: в Ярославской области продолжаются отключения в многоквартирных домах
При этом потребителей, не заключивших договора на техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомого газового оборудования, больше всего в Ярославле, Переславле и Ростовском районе, сообщают в «Газпром межрегионгаз Ярославль».
В прошлом году за подобное нарушение отключили от газа более 650 квартир в многоквартирных домах, а с начала 2019-го уже 39 квартир в 5 многоквартирных домах.
– Препятствием к проверке газового оборудования и отключению часто служит недопуск в жилые помещения газовиков. К сожалению, люди не всегда понимают, что отсутствие договора и несоблюдение правил безопасной эксплуатации газового оборудования приводят к неблагоприятным ситуациям и трагическим последствиям, – объяснил действия поставщика заместитель начальника Управления по работе с населением и режимам газоснабжения «Газпром межрегионгаз Ярославль» Дмитрий Кузин.
Согласно законодательству, поставщик ресурса не имеет права поставлять голубое топливо потребителям, не заключившим договоры о техобслуживании. За 20 дней до момента отключения абоненту поступает уведомление. Сразу после его получения жителям рекомендуется обратиться в специализированную организацию для заключения договора о техническом обслуживании внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU