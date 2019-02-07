Нет договора – нет газа: в Ярославской области продолжаются отключения в многоквартирных домах

СЕГОДНЯ 19:05 2019-02-07T19:05:16+03:00

В Ярославле и области отключают газ в квартирах тех, кто не заключил договора на техобслуживание газового оборудования Фото: Олег ЗОЛОТО

На сегодняшний день только в областном центре без голубого топлива остались 476 квартир

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При этом потребителей, не заключивших договора на техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомого газового оборудования, больше всего в Ярославле, Переславле и Ростовском районе, сообщают в «Газпром межрегионгаз Ярославль».

В прошлом году за подобное нарушение отключили от газа более 650 квартир в многоквартирных домах, а с начала 2019-го уже 39 квартир в 5 многоквартирных домах.

– Препятствием к проверке газового оборудования и отключению часто служит недопуск в жилые помещения газовиков. К сожалению, люди не всегда понимают, что отсутствие договора и несоблюдение правил безопасной эксплуатации газового оборудования приводят к неблагоприятным ситуациям и трагическим последствиям, – объяснил действия поставщика заместитель начальника Управления по работе с населением и режимам газоснабжения «Газпром межрегионгаз Ярославль» Дмитрий Кузин.

Согласно законодательству, поставщик ресурса не имеет права поставлять голубое топливо потребителям, не заключившим договоры о техобслуживании. За 20 дней до момента отключения абоненту поступает уведомление. Сразу после его получения жителям рекомендуется обратиться в специализированную организацию для заключения договора о техническом обслуживании внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU