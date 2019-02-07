2019-02-07T19:05:16+03:00
Общество

Нет договора – нет газа: в Ярославской области продолжаются отключения в многоквартирных домах

На сегодняшний день только в областном центре без голубого топлива остались 476 квартир
Мария Соколова
Поделиться:
В Ярославле и области отключают газ в квартирах тех, кто не заключил договора на техобслуживание газового оборудованияВ Ярославле и области отключают газ в квартирах тех, кто не заключил договора на техобслуживание газового оборудованияФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

При этом потребителей, не заключивших договора на техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомого газового оборудования, больше всего в Ярославле, Переславле и Ростовском районе, сообщают в «Газпром межрегионгаз Ярославль».

В прошлом году за подобное нарушение отключили от газа более 650 квартир в многоквартирных домах, а с начала 2019-го уже 39 квартир в 5 многоквартирных домах.

– Препятствием к проверке газового оборудования и отключению часто служит недопуск в жилые помещения газовиков. К сожалению, люди не всегда понимают, что отсутствие договора и несоблюдение правил безопасной эксплуатации газового оборудования приводят к неблагоприятным ситуациям и трагическим последствиям, – объяснил действия поставщика заместитель начальника Управления по работе с населением и режимам газоснабжения «Газпром межрегионгаз Ярославль» Дмитрий Кузин.

Согласно законодательству, поставщик ресурса не имеет права поставлять голубое топливо потребителям, не заключившим договоры о техобслуживании. За 20 дней до момента отключения абоненту поступает уведомление. Сразу после его получения жителям рекомендуется обратиться в специализированную организацию для заключения договора о техническом обслуживании внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области дети-сироты смогут жить в квартирах по договорам соцнайма столько, сколько считают нужным
В Ярославле заканчиваются запасы донорской крови по трём группам
В Ярославле мужчина поскользнулся на улице и умер, придя домой
Уборка дворов по-ярославски: автовышка приехала в час ночи, разбудила жителей дома и разбила бампер машины
У них было 50 литров водки, 30 граммов травы и шесть телефонов: в колонию Ярославской области хотели провезти незаконные предметы
В Ярославле прошло первенство по мини-футболу среди 10-летних спортсменов
В Рыбинске закрыли продуктовый магазин из-за опасности обрушения здания
В Ярославле интернет-мошенники взломали соцсети и заставили женщину перевести 7 тысяч рублей
Выбран подрядчик, который займётся строительством новой школы в Рыбинске
В Ярославской области 18 рабочих вынесли с завода цеховую продукцию на 750 тысяч рублей
В Ярославской области нарушители лесного законодательства заплатят штрафы на 24 миллиона рублей
Ярославские спасатели предупредили жителей о появлении хрупкого льда
В Дзержинском районе Ярославля фура смяла легковушку: погиб водитель
В Ярославской области еще один должник по коммуналке оказался на улице
Денег нет, но вы шутите: ярославская команда КВН «Шурочка» прошла в Премьер-лигу, но не нашла поддержки у региона
250 ярославских школьников смогут поехать в «Артек», «Орленок» и «Смену»
В Ярославской области прокуратура и сотрудники ГИБДД потребовали отремонтировать дорогу в судебном порядке
В Ярославле женщина целый месяц воровала тушенку в магазине
В Рыбинске 20-летний парень украл с дачи комплект автомобильных колес
«Последний раз предупреждаю!» Ярославец рассказал, что ему угрожали пистолетом из-за шумных детей