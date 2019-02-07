В Ярославле заканчиваются запасы донорской крови по трём группам

СЕГОДНЯ 17:34 2019-02-07T17:34:08+03:00

Об этом сообщили в областной станции переливания

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В Ярославле подходят к концу запасы донорской крови по некоторым группам. Количество второй группы крови и с отрицательным, и с положительным резус-фактором считается критическим. Помимо этого, на исходе третья и четвертая группа крови с отрицательным резус-фактором.

- Зарегестрироваться на донорство крови можно с восьми часов утра до половины двенадцатого в любые дни кроме субботы и воскресенья, - сказали в Областной станции переливания крови.

Напомним, что станция находится по адресу Тутаевское шоссе, дом № 95В. Сдать кровь может любой совершеннолетний человек, вес которого превышает 50 килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU