В Ярославле мужчина поскользнулся на улице и умер, придя домой

СЕГОДНЯ 16:57 2019-02-07T17:17:51+03:00

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Следственный отдел по Фрунзенскому району СУ СК по Ярославской области проводит проверку по факту смерти 57-летнего ярославца. Причиной смерти стал травматический гемоторакс.

Накануне в социальных сетях появилась информация, что прохожий поскользнулся, сломал ребро, и оно проткнуло легкое. Однако следователям предстоит выяснить, как именно мужчина получил травму.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как жительница Ярославля получила тяжелую травму, когда на нее рухнула ледяная глыба.

ИСТОЧНИК KP.RU