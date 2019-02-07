Уборка дворов по-ярославски: автовышка приехала в час ночи, разбудила жителей дома и разбила бампер машины

СЕГОДНЯ 16:36 2019-02-07T16:49:45+03:00

Чтобы жители дома остались довольны, достаточно было предупредить их о предстоящей уборке/ФОТО: соцсети

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Жительница Ярославля обратилась к властям с просьбой убрать наледь и сосульки с крыши своего дома. Наталия написала в группу «Мэрия города Ярославля» Вконтакте, а также обратилась к главе Дзержинского района. Коммунальные службы приехали чистить крышу, но спустя время жители пожалели, что обрались за помощью…

Автовышка начала свою работу на дворовой территории в половину первого ночи!

– Мало того, что практически ничего не почистили, горе-работники умудрились разбить бампер у стоящей у дома машины и переполошить весь дом, – пишет Наталия в группе «Жесть Ярославль» Вконтакте.

Жители проснулись от ударов и даже подумали, что дом рушится – он же аварийный…

В комментарии к посту пришли горожане, которые поддержали недовольных уборкой брагинцев.

– Куда машины ночью убирать? Надо днем чистить, когда все на работе, – пишет Игорь Степанов.

Но нашлись и те, кто защищал «шумных» специалистов по очистке наледи.

– Судя по тому, что люди в 12 ночи приехали, то они, получается, в круглосуточном режиме работают, а вы их ругаете, – пишет Антон Донсков.

А ларчик просто открывался: достаточно было просто предупредить жителей дома о предстоящих мероприятиях. Тогда горожане смогли бы убрать свои машины и подготовить территорию к уборке.

ИСТОЧНИК KP.RU