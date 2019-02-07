2019-02-07T16:51:41+03:00
Происшествия

У них было 50 литров водки, 30 граммов травы и шесть телефонов: в колонию Ярославской области хотели провезти незаконные предметы

Некоторые из запрещённых вещей были спрятаны в мешки с цементом, а алкоголь везли в баллоне из-под газа
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Рыбинскую колонию пытались провезти целую партию незаконных предметов. Фото: пресс-служба УФСИН России по Ярославской области.В Рыбинскую колонию пытались провезти целую партию незаконных предметов. Фото: пресс-служба УФСИН России по Ярославской области.
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В Рыбинскую колонию пытались провезти целую партию незаконных предметов. В автомобиле, который приехал на территорию учреждения, находились мешки с цементом и газовые баллоны. Однако при их детальном осмотре выяснилось, что в 50-литровом баллоне находится не газ, а спирт. А в мешках с цементом укомплектованы шесть телефонов, 13 зарядных устройств, десять USB-кабелей, шесть переходников и три гарнитуры.

- Помимо этого, в Ярославле, на территории рядом с ограждением исправительной колонии №8, был задержан 30-летний гражданин, у которого изъяли пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

Вещество отправили на проверку и выяснили, что это марихуана. Общий вес пакета составил 27 граммов. По факту произошедших инцидентов проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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