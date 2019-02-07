В Ярославле прошло первенство по мини-футболу среди 10-летних спортсменов

СЕГОДНЯ 15:34 2019-02-07T15:34:12+03:00

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В среду, 6 февраля, в Ярославле завершилось первенство по мини-футболу среди ребят, рожденных в 2008 году. Три дня 16 команд сражались за кубок чемпиона. С каждым годом сборных-участников становится все больше. В этом году в наш город приехали футболисты из Рыбинска, Тутаева, Костромы, Котласа, Архангельска, Северодвинска и Гусь-Хрустального.

—Такие первенства в Ярославле проходят практически по всем возрастам. Наш город славится спортивными традициями, мы тесно сотрудничаем и даже дружим со многими спортивными школами других регионов и городов, — пояснил начальник отдела организации спортивных соревнований и работы с ФСО управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Алексей Чикин.

Победители получили не только общекомандные награды, но и медали и индивидуальные презенты для лучших игроков. Чемпионом первенства стала костромская команда «Динамо». Второе место заняли ребята из детской юношеской спортивной школы Ростова, а на третьем оказались рыбинские спортсмены из школы №6.

ИСТОЧНИК KP.RU