В Рыбинске закрыли продуктовый магазин из-за опасности обрушения здания
В Рыбинске закрыли продуктовый магазин из-за риска обрушения жилого дома, в котором он находится. Рыбинская городская прокуратура провела проверку и выяснила, что владелец помещений, в которых находится магазин, самовольно сделал дополнительные проемы в несущих конструкциях здания.
- Деятельность продовольственного магазина организована в нарушение требований градостроительного законодательства, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - Разрешение уполномоченного органа на реконструкцию и, соответственно, ввод в эксплуатацию объекта не получены.
По результатам проверки прокуратура обратилась в суд, который полностью удовлетворил иск. Теперь арендатор должен получить специальное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию после реконструкции или заново получить право собственности на помещение.
ИСТОЧНИК KP.RU