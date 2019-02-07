В Рыбинске закрыли продуктовый магазин из-за опасности обрушения здания

СЕГОДНЯ 15:27 2019-02-07T15:54:20+03:00

В ослаблении несущих конструкций виновен владелец помещения, который самовольно проделал проемы в стенах дома

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В Рыбинске закрыли продуктовый магазин из-за риска обрушения жилого дома, в котором он находится. Рыбинская городская прокуратура провела проверку и выяснила, что владелец помещений, в которых находится магазин, самовольно сделал дополнительные проемы в несущих конструкциях здания.

- Деятельность продовольственного магазина организована в нарушение требований градостроительного законодательства, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - Разрешение уполномоченного органа на реконструкцию и, соответственно, ввод в эксплуатацию объекта не получены.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд, который полностью удовлетворил иск. Теперь арендатор должен получить специальное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию после реконструкции или заново получить право собственности на помещение.

ИСТОЧНИК KP.RU