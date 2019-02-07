В Ярославле интернет-мошенники взломали соцсети и заставили женщину перевести 7 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:23 2019-02-07T14:23:18+03:00

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Жительница Заволжского района попалась на распространенное интернет-мошенничество. 36-летнаяя женщина увидела, что в одной из социальных сетей ей пришло сообщение от знакомой дамы. Та просила одолжить 7 тысяч рублей, обещая, что очень скоро вернет долг. Милосердная ярославна не распознала мошенников, спросила номер карты и перевела нужную сумму. Спустя время взломанная страница была восстановлена, а знакомая потерпевшей сказала, что не писала сообщений. Злоумышленники часто используют такой способ выманивания денег: рассказывают про болезни и беды от лица друзей в социальных сетях и просят помочь, обещая скоро все вернуть.

Женщина обратилась в полицию. По факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU