Выбран подрядчик, который займётся строительством новой школы в Рыбинске

СЕГОДНЯ 14:18 2019-02-07T14:18:45+03:00

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В Правительстве Ярославской области выбрали подрядчика, который займётся строительством школы в Рыбинске. Отбор проходил в рамках конкурса, победителем которого стала организация из Ярославля ООО «Техмонтаж».

- Финансирование проекта будет осуществляться из федерального, областного и муниципального бюджетов, - рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. - Проект разработан с учетом современных требований, необходимых для качественного и комфортного обучения.

В ближайшее время с подрядчиком будет заключён контракт. Все работы должны быть закончены к первому сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU