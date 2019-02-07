Выбран подрядчик, который займётся строительством новой школы в Рыбинске
В Правительстве Ярославской области выбрали подрядчика, который займётся строительством школы в Рыбинске. Отбор проходил в рамках конкурса, победителем которого стала организация из Ярославля ООО «Техмонтаж».
- Финансирование проекта будет осуществляться из федерального, областного и муниципального бюджетов, - рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. - Проект разработан с учетом современных требований, необходимых для качественного и комфортного обучения.
В ближайшее время с подрядчиком будет заключён контракт. Все работы должны быть закончены к первому сентября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU