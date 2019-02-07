В Ярославской области 18 рабочих вынесли с завода цеховую продукцию на 750 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:04 2019-02-07T14:04:18+03:00

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В Тутаеве с марта по июнь 2016 года работники предприятия ОАО «Тутаевский моторный завод» похищали продукцию из цехов. В организованную преступную группировку входило 18 сотрудников. После кражи одни грабители передавали имущество завода другим соучастникам преступления, чтобы те незаметно вывозили награбленное с территории предприятия. Дальше схема была простая – члены ОПГ сбывали цеховую продукцию. Ущерб для завода составил больше 750 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования рабочие завода признали вину и даже раскаялись. Рабочие возместили деньги в полном объеме. Уголовное дело направлено в Тутавский городской суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU