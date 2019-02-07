В Ярославской области нарушители лесного законодательства заплатят штрафы на 24 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-07T13:45:39+03:00

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В среду, 6 февраля, специалисты департамента лесного хозяйства вместе с сотрудниками ГИБДД провели рейд, чтобы выявить нарушения при транспортировке древесины.

– Отсутствие нарушений – важный показатель проведенной с лесопользователями профилактической работы, – сказал заместитель председателя правительства региона Роман Колесов.

За минувший год объемы незаконной вырубки древесины снизились в 1,8 раза, а нелегально заготовленная древесина – в 1,4 раза. Теневая вырубка в Ярославской области в последнее время полностью отсутствует. Лесовосстановительные объемы превысили вырубку на 20 процентов. Всего в 2018 году прошло 186 рейдов, которые контролировали транспортировку дерева. Почти половина из них была организована совместно с сотрудниками полиции. Было выявлено 12 нарушений, по которым возбуждено 420 уголовных дел. Сумма общих штрафов составила более 24 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU