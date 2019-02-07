2019-02-07T13:47:02+03:00
Общество

Ярославские спасатели предупредили жителей о появлении хрупкого льда

Причиной его возникновения стали резкие перепады температуры в разное время суток
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле спасатели МЧС предупредили горожан о появлении хрупкого льда. Возникшая опасность связана с резким перепадом температуры в разное время суток.

- Источник чрезвычайных ситуаций – несплошной ледостав на отдельных водоемах, а также несоблюдение мер безопасности на водных объектах, - сообщили у пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Спасатели расставляют в опасных местах специальные знаки, предупреждающие людей о том, что на лёд выходить нельзя. Нарушители режима могут быть оштрафованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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