Ярославские спасатели предупредили жителей о появлении хрупкого льда
Причиной его возникновения стали резкие перепады температуры в разное время суток
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В Ярославле спасатели МЧС предупредили горожан о появлении хрупкого льда. Возникшая опасность связана с резким перепадом температуры в разное время суток.
- Источник чрезвычайных ситуаций – несплошной ледостав на отдельных водоемах, а также несоблюдение мер безопасности на водных объектах, - сообщили у пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Спасатели расставляют в опасных местах специальные знаки, предупреждающие людей о том, что на лёд выходить нельзя. Нарушители режима могут быть оштрафованы.
ИСТОЧНИК KP.RU