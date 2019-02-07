В Дзержинском районе Ярославля фура смяла легковушку: погиб водитель

СЕГОДНЯ 12:43 2019-02-07T12:43:05+03:00

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6 февраля в Дзержинском районе Ярославля столкнулись фура «Скания», за рулем которой находился 31-летний водитель, и автомобиль «Рено Логан». ДТП произошло в 16 часов 35 минут на выезде из деревни Ченцы.

По информации УМВД России по Ярославской области, 48-летнего водителя легковушки с места происшествия увезли в больницу. Но спасти его врачам не удалось. Мужчина скончался в медицинском учреждении. Также был госпитализирован 18-летний пассажир «Рено Логан». По предварительным данным, полученные им травмы не смертельны.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медицинские работники, сотрудники МЧС. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе полиции.

Напомним, в региональном ГИБДД огласили печальную статистику – чаще всего ДТП с пострадавшими происходят по субботам и понедельникам.

Водитель "Рено" умер в больнице. Фото: МЧС Ярославль.

Водитель грузовика не пострадал. Фото: МЧС Ярославль.

ИСТОЧНИК KP.RU