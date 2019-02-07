В Ярославской области еще один должник по коммуналке оказался на улице
36-летний рыбинец не платил по счетам больше трех лет, а за социальный найм – более пяти лет. Сумма долга накопилась приличная – почти 200 тысяч рублей. Муниципальное казенное учреждение «Жилкомцентр» имело все основания для того, чтобы пойти в суд. Суд постановил, что мужчина должен быть выселен. Почти принудительно он покинул жилплощадь.
- С помощью судебных приставов место нахождения мужчины было установлено. Молодой человек сдал ключи. По Жилищному кодексу ему предоставили комнату в бывшем общежитии площадью 8,5 кв.м, – рассказала Анна Костина, директор МКУ «Жилкомцентр».
Но долг мужчине никто не простил: задолженность будет взыскиваться по исполнительному листу.
Освобожденную квартиру приведут в порядок и снова передадут тем, кто в ней нуждается.
ИСТОЧНИК KP.RU