2019-02-07T11:41:10+03:00
Общество

250 ярославских школьников смогут поехать в «Артек», «Орленок» и «Смену»

Ребята получат путевки, приобретенные на средства из федерального бюджета
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ребята получат путевки в качестве поощрения за успехи в учебе и общественной деятельностиРебята получат путевки в качестве поощрения за успехи в учебе и общественной деятельностиФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В 2019 году 251 ярославский ребенок поедет в самые классные лагеря – международный детский центр «Артек», всероссийские детские центры «Смена» и «Орленок».

– В «Артек» и «Смену» мы сможем отправить ребят больше, чем в прошлом году, в «Орленок» – столько же, сколько в 2018-м, – прокомментировала ситуацию начальник управления по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области Марина Башмашникова.

Ребята получат путевки как поощрение за особые успехи в разных направлениях. Кто-то участвует в общественной работе, показывает хорошие результаты в учебе или побеждает в соревнованиях, олимпиадах и фестивалях. Каждая смена в этих лагерях является профильной.

Школьники получают путевки благодаря субсидиям из федерального бюджета. Родители должны только оплатить дорогу. Дети-инвалиды, сироты, или ребята из малообеспеченных семей доберутся до лагеря за счет областного бюджета.

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок поехал в ВДЦ «Орленок» или ВДЦ «Смена», то обратитесь в муниципальную межведомственную комиссию. Чтобы попасть в «Артек», необходимо зарегистрироваться на сайте артек.дети

Напомним, в рамках программы «Артек Ярославии» ярославские студенты отправятся на практику в Крым в качестве вожатых, а когда вернутся, смогут внедрить в ДОЛ им. Горького общеразвивающие программы международного детского центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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