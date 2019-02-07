В Ярославской области прокуратура и сотрудники ГИБДД потребовали отремонтировать дорогу в судебном порядке
На некоторых участках покрытие не имеет просадки и растут кусты
Повреждения дорожного покрытия затрудняют движение даже с небольшой скоростьюФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Даниловском районе прокуратура совместно с отделом ГИБДД проверила, в каком состоянии содержится дорога межмуниципального значения «Данилов-Шаготье». Инспекторы увидели, что на каких-то участках покрытие не имеет просадки, а где-то есть выбоины и разные повреждения, которые затрудняют движение даже с той скоростью, которая разрешена ПДД. Также на дороге растут кусты, и есть вода в полосе отвода. Прокурор направил в суд исковое заявление. Департамент дорожного хозяйства Ярославской области теперь обязан провести ремонт дороги и устранить все замечания.
ИСТОЧНИК KP.RU