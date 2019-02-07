В Ярославле женщина целый месяц воровала тушенку в магазине
Директор торговой точки заметил воровку и обратился в полицию
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В Дзержинском районе Ярославля местная жительница в течение месяца совершала странное преступление. Каждый день она приходила в магазин и брала банку или пару банок тушенки. 34-летняя ярославна ранее не была судима. Неладное заметил директор магазина. Он посмотрел записи с камер видеонаблюдения и обратился с заявлением в полицию. Всего женщине удалось похитить 34 банки тушеного мяса на сумму более 3500 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемая явилась с повинной и готова возместить деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU