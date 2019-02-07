В Рыбинске 20-летний парень украл из дачи комплект автомобильных колес

СЕГОДНЯ 10:08 2019-02-07T10:08:35+03:00

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В рыбинском микрорайоне «ГЭС» неизвестные обокрали дачу местного жителя. Мужчина обратился в полицию, обнаружив, что стекло на веранде разбито, а внутри недостает комплекта автомобильных колес. Ущерб оценили в четыре тысячи рублей и принялись за поиски подозреваемого.

Им оказался 20-летний парен из микрорайона «Переборы». Оказалось, что он обокрал еще один дом в этом садовом товариществе, но в тот раз ущерб составил десять тысяч рублей. Ранее судимый молодой человек во всем сознался, но похищенное изъять уже не удалось.

На рецидивиста завели уголовные дела по статье «Кража». Следствие продолжается

ИСТОЧНИК KP.RU