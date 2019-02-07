«Последний раз предупреждаю!». Ярославец рассказал, что ему угрожали пистолетом из-за шумных детей

СЕГОДНЯ 09:56 2019-02-07T09:56:15+03:00

По словам пострадавшего, пьяный сосед снизу пытался ворваться в его квартиру, приставив к груди жены дуло

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Ярославец по имени Владимир рассказал историю серьезного конфликта с соседями, который заставил мужчину не только обратиться в полицию, но и всерьез испугаться за жизнь своих детей и жены. Вопиющий случай произошел в Красноперекопском районе, в одном из домов по улице Закгейма.

По словам Владимира, вечером 6 февраля он с супругой занимался делами по дому, пока его 7-летняя дочь играла с младшей трехгодовалой сестренкой. Идиллию нарушил грубый стук в дверь. Времени было около 19:20.

- Он орал: «Как вы меня достали! Снова дети шумят!», - вспоминает ярославец.

Сосед снизу, с которым уже давно напряженные отношения ломился внутрь. Супруга Владимира, желая утихомирить мужчину, приоткрыла дверь, как вдруг ей в грудь уперлось дуло пистолета. Женщина быстро захлопнула дверь и услышала, как на шум вышел сосед по лестничной клетке и силой запихал пьяного восвояси.

Супруги вызвали полицию. Как рассказывает Владимир в группе «Жесть Ярославль», сосед, который только что ломился к ним в квартиру, притворился смертельно пьяным, и взять с него объяснений не удалось.

-Дети напуганы, младшая жмется к маме, старшая – боится оставаться одна, - пишет мужчина.

Владимир попросил опубликовать историю, чтобы придать дело огласке. По его словам, полиция пообещала принять меры, но мужчина опасается за жизнь жены и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU