2019-02-07T09:56:15+03:00
Происшествия

«Последний раз предупреждаю!». Ярославец рассказал, что ему угрожали пистолетом из-за шумных детей

По словам пострадавшего, пьяный сосед снизу пытался ворваться в его квартиру, приставив к груди жены дуло
Роман Рыжиков
Поделиться:
В Красноперекопском районе Ярославля вооруженный сосед угрожал семье из-за шумных детейВ Красноперекопском районе Ярославля вооруженный сосед угрожал семье из-за шумных детейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Ярославец по имени Владимир рассказал историю серьезного конфликта с соседями, который заставил мужчину не только обратиться в полицию, но и всерьез испугаться за жизнь своих детей и жены. Вопиющий случай произошел в Красноперекопском районе, в одном из домов по улице Закгейма.

По словам Владимира, вечером 6 февраля он с супругой занимался делами по дому, пока его 7-летняя дочь играла с младшей трехгодовалой сестренкой. Идиллию нарушил грубый стук в дверь. Времени было около 19:20.

- Он орал: «Как вы меня достали! Снова дети шумят!», - вспоминает ярославец.

Сосед снизу, с которым уже давно напряженные отношения ломился внутрь. Супруга Владимира, желая утихомирить мужчину, приоткрыла дверь, как вдруг ей в грудь уперлось дуло пистолета. Женщина быстро захлопнула дверь и услышала, как на шум вышел сосед по лестничной клетке и силой запихал пьяного восвояси.

Супруги вызвали полицию. Как рассказывает Владимир в группе «Жесть Ярославль», сосед, который только что ломился к ним в квартиру, притворился смертельно пьяным, и взять с него объяснений не удалось.

-Дети напуганы, младшая жмется к маме, старшая – боится оставаться одна, - пишет мужчина.

Владимир попросил опубликовать историю, чтобы придать дело огласке. По его словам, полиция пообещала принять меры, но мужчина опасается за жизнь жены и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Дзержинском районе Ярославля фура смяла легковушку: погиб водитель
В Ярославской области еще один должник по коммуналке оказался на улице
Денег нет, но вы шутите: Ярославская команда КВН «Шурочка» прошла в Премьер-лигу, но не нашла поддержки у региона
250 ярославских школьников смогут поехать в «Артек», «Орленок» и «Смену»
В Ярославской области прокуратура и сотрудники ГИБДД потребовали отремонтировать дорогу в судебном порядке
В Ярославле женщина целый месяц воровала тушенку в магазине
В Рыбинске 20-летний парень украл из дачи комплект автомобильных колес
Расчистить дворы от снега в Дзержинском районе требует прокуратура
Ярославский спортсмен Максим Буров – чемпион мира по фристайлу
Ярославцы похвастались «жалюзи» из сосулек
Сборная России по хоккею в Ярославле сразится с финнами в вынесенном матче Еврохоккейтура
Пора и честь знать: ярославец ушел из гостей после того как зарезал мужчину
Как сдать ЕГЭ на сто баллов: ярославские отличники прошлого года поделились секретами с выпускниками
Ярославль начал готовиться к весеннему паводку
Рыбинец, накопивший по ЖКХ долг в 200 тысяч, лишился квартиры
Эксбициониста, напугавшего в Ярославской области 12-летнюю девочку, поймали ее родные и бывший участковый
Ярославское УФАС внесло фирму «Дельта Констракшн» в реестр недобросовестных подрядчиков
Ярославские выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, поделились опытом со школьниками
В Ярославской области появился новый мобильный флюорограф
Заместитель мэра Ярославля по ЖКХ Михаил Кузнецов уходит с поста
В Ярославле осудили гражданина Узбекистана, который предложил участковому 80 тысяч рублей в обмен на продолжение незаконной трудовой деятельности
В ярославском МЧС назвали опасными детские лабиринты в торговых центрах
В Ярославской области в домах незащищенных и многодетных семей хотят поставить датчики дыма
Ярославские студенты поедут на стажировку в международные лагеря центра «Артек»
36-летний ярославец, насиловавший девушек во Фрунзенском районе, заключен под стражу
Ярославцам представили проект благоустройства Юбилейного парка
Мошенник, укравший 50 миллионов при расчистке озера Неро, получил реальный срок