Расчистить дворы от снега в Дзержинском районе требует прокуратура
Снег в Брагино требует убрать даже прокуратура. Правоохранители проверили то, что видно невооруженным глазом, и их терпение лопнуло.
Тротуары не убраны, а с крыш висят сосульки на Ленинградском проспекте, улицах Елены Колесовой, Пионерской, Блюхера, Урицкого и, скорее всего, на многих других, куда не ступала нога прокуроров. Нерасчищенные проезды, сугробы на козырьках зданий и прочие атрибуты зимней уборки в Ярославле возмутили специалистов, и они внесли целых 12 представлений об устранении нарушений.
Тем временем, город начал вовсю готовиться к весеннему паводку. Еще бы, если снег не уберут, поплывем всем городом
ИСТОЧНИК KP.RU