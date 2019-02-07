Расчистить дворы от снега в Дзержинском районе требует прокуратура

СЕГОДНЯ 09:17 2019-02-07T09:17:09+03:00

Шаг за шагом мы приближаемся к весеннему паводку, а снега, кажется, меньше не становится Фото: Алексей ФОКИН

В Ярославле нашли грубые нарушения, хотя и искать их сильно не пришлось

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Снег в Брагино требует убрать даже прокуратура. Правоохранители проверили то, что видно невооруженным глазом, и их терпение лопнуло.

Тротуары не убраны, а с крыш висят сосульки на Ленинградском проспекте, улицах Елены Колесовой, Пионерской, Блюхера, Урицкого и, скорее всего, на многих других, куда не ступала нога прокуроров. Нерасчищенные проезды, сугробы на козырьках зданий и прочие атрибуты зимней уборки в Ярославле возмутили специалистов, и они внесли целых 12 представлений об устранении нарушений.

Тем временем, город начал вовсю готовиться к весеннему паводку. Еще бы, если снег не уберут, поплывем всем городом

ИСТОЧНИК KP.RU