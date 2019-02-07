2019-02-07T07:39:29+03:00
Общество

Ярославцы похвастались «жалюзи» из сосулек

Пользователи соцсетей не оценили красоту и требуют убрать угрозу
Роман Рыжиков
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Фото: "Жесть Ярославль" / vk.comФото: "Жесть Ярославль" / vk.com
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Потепление в Ярославле не прошло даром, и вот уже жители города хвастаются «урожаем» из сосулек. Так, в группе «Жесть Ярославль» появилась фотография настоящих «жалюзи» изо льда. Однако, красоту оценили не все.

- Если с твоего балкона это принесет кому-то несчастье, то тебя засудят. Рекомендую сбить это остекление. – пишут ярославцы.

- Главное, чтобы эта "сказка" кому-нить потом башку или машину не поцарапала... А так да, красотища. – вторят другие.

На фотографии видно, что, если сосульки и упадут, то на балкон к их счастливым обладателям. Однако, в чем-то недовольные ярославцы правы. Сосульки на балконах многоэтажек – головная боль жителей дома, а не ЖКХ.

Фото: "Жесть Ярославль" / vk.com

Фото: "Жесть Ярославль" / vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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