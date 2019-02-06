Сборная России по хоккею в Ярославле

СЕГОДНЯ 20:45 2019-02-06T20:45:41+03:00

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В среду, 6 февраля, сборная России по хоккею прибыла в столицу Золотого кольца. В Ярославле им предстоит сразиться со сборной Финляндии. И уже второй год подряд вынесенный матч Еврохоккейтура пройдет в «Арене-2000».

- Для нас это очень почетно, - признался заместитель директора областного департамента по физкультуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев. - Это и знак признания ярославских хоккейных традиций на мировом уровне, и оценка качества организации и проведения в регионе соревнований столь высокого уровня.

Но особенно важно для ярославских любителей зимнего спорта, что в состав сборной вошли хоккеисты «Локомотива»: защитники Рушан Рафиков и Александр Елесин, нападающие Григорий Денисенко, Денис Алексеев и Кирилл Слепец, а также вратарь Илья Коновалов.

Игра состоится уже в четверг, 7 февраля

ИСТОЧНИК KP.RU