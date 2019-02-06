2019-02-06T19:38:36+03:00
Происшествия

Пора и честь знать: ярославец ушел из гостей после того как зарезал мужчину

Подозреваемый в убийстве содержится под стражей
Роман Рыжиков
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Очередная пьяная поножовщина окончилась трагедиейОчередная пьяная поножовщина окончилась трагедиейФото: Роман Рыжиков
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На 47-летнего жителя Фрунзенского района Ярославля завели уголовное дело по подозрению в убийстве. Следователи считают, что он причастен к трагедии на улице Звездной.

По версии правоохранителей, 31 января мужчина находился в гостях у знакомого, где выпивал вместе с еще одним мужчины. Именно с 37-летнем гостем и произошла ссора, входе которой подозреваемый дважды ударил пострадавшего ножом в грудь. Раны оказались смертельными. После совершения убийства, мужчина просто ушел. Вскоре оны был задержан полицейскими.

Сейчас предполагаемый убийца содержится под стражей, специалисты собирают все необходимые доказательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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