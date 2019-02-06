2019-02-06T18:41:08+03:00
Общество

Как сдать ЕГЭ на сто баллов: ярославские отличники прошлого года поделились секретами с выпускниками

Встречу организовали региональный департаментом образования и центр «Новая школа».
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Стобалльники считают, что главное в подготовке к ЕГЭ - регулярность и системность.Стобалльники считают, что главное в подготовке к ЕГЭ - регулярность и системность.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Как сдать ЕГЭ на 100 балолов? Этот вопрос волнует всех выпускников школ. Своими секретами со школьниками поделились отличники 2018 года.

– На мой взгляд, самый главный секрет в достижении успеха в любом деле – это регулярность и системность подготовки, тренировки. И очень важно иметь мотивацию, – поделилась выпускница ярославской школы №36, студентка факультета международных отношений МГИМО Ирина Киселева.

Также ребята советуют систематизировать знания, полученные в школе и в учреждениях дополнительного образования, рационально использовать время, отведенное на выполнение экзаменационных заданий.

Встреча была организована департаментом образования Ярославской области и региональным инновационно-образовательным центром «Новая школа».

– Такие мероприятия проводятся в регионе уже третий год, – отметила директор департамента образования Ирина Лобода. – На них не только можно расспросить стобалльников о секретах эффективной подготовки к ЕГЭ, но и проконсультироваться у специалистов центра оценки и контроля качества образования, психологов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сборная России по хоккею в Ярославле
Пора и честь знать: ярославец ушел из гостей после того как зарезал мужчину
Ярославль начал готовиться к весеннему паводку
Рыбинец, накопивший по ЖКХ долг в 200 тысяч, лишился квартиры
Эксбициониста, напугавшего в Ярославской области 12-летнюю девочку, поймали ее родные и бывший участковый
Ярославское УФАС внесло фирму «Дельта Констракшн» в реестр недобросовестных подрядчиков
Ярославские выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, поделились опытом со школьниками
В Ярославской области появился новый мобильный флюорограф
Заместитель мэра Ярославля по ЖКХ Михаил Кузнецов уходит с поста
В Ярославле осудили гражданина Узбекистана, который предложил участковому 80 тысяч рублей в обмен на продолжение незаконной трудовой деятельности
В ярославском МЧС назвали опасными детские лабиринты в торговых центрах
В Ярославской области в домах незащищенных и многодетных семей хотят поставить датчики дыма
Ярославские студенты поедут на стажировку в международные лагеря центра «Артек»
36-летний ярославец, насиловавший девушек во Фрунзенском районе, заключен под стражу
Ярославцам представили проект благоустройства Юбилейного парка
Мошенник, укравший 50 миллионов при расчистке озера Неро, получил реальный срок