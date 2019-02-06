Как сдать ЕГЭ на сто баллов: ярославские отличники прошлого года поделились секретами с выпускниками

СЕГОДНЯ 18:41 2019-02-06T18:41:08+03:00

Стобалльники считают, что главное в подготовке к ЕГЭ - регулярность и системность. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

Как сдать ЕГЭ на 100 балолов? Этот вопрос волнует всех выпускников школ. Своими секретами со школьниками поделились отличники 2018 года.

– На мой взгляд, самый главный секрет в достижении успеха в любом деле – это регулярность и системность подготовки, тренировки. И очень важно иметь мотивацию, – поделилась выпускница ярославской школы №36, студентка факультета международных отношений МГИМО Ирина Киселева.

Также ребята советуют систематизировать знания, полученные в школе и в учреждениях дополнительного образования, рационально использовать время, отведенное на выполнение экзаменационных заданий.

Встреча была организована департаментом образования Ярославской области и региональным инновационно-образовательным центром «Новая школа».

– Такие мероприятия проводятся в регионе уже третий год, – отметила директор департамента образования Ирина Лобода. – На них не только можно расспросить стобалльников о секретах эффективной подготовки к ЕГЭ, но и проконсультироваться у специалистов центра оценки и контроля качества образования, психологов.

ИСТОЧНИК KP.RU