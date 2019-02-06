Ярославль начал готовиться к весеннему паводку

СЕГОДНЯ 18:23 2019-02-06T18:23:47+03:00

В Ярославле начали чистить ливневки, чтобы не утонуть во время паводка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Многие ярославцы опасаются, что из-за снежной зимы и невывезенных из города сугробов, весной может наступить настоящий потоп. Мэр Владимир Волков заявил, что это время нужно встретить во всеоружии. В мэрии заверили, что коммунальный службы уже начали готовиться к паводку, идет очистка ливневых сетей.

— На сегодняшний день в организации трудится 66 работников и задействовано 28 единиц спецтехники. Мы обслуживаем 386 километров ливневой канализации и около 16 тысяч дождеприёмных и смотровых колодцев, — рассказал директор муниципального казенного предприятия «Ремонт и обслуживание гидросистем» города Ярославля Сергей Петров.

Владимир Волков поручил провести те работы, которые возможны еще до начала активного таяния снега. Кроме того, сейчас руководство предприятия разрабатывает проектно-сметную документацию единой схемы ливневой канализации Ярославля. Она позволит учитывать все особенности местности и системы водоотведения при строительстве новых объектов, а также более оперативно реагировать в условиях аварийных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU