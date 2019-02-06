Рыбинец, накопивший по ЖКХ долг в 200 тысяч, лишился квартиры

СЕГОДНЯ 18:21 2019-02-06T18:21:17+03:00

Мужчина не платил за коммунальные услуги около пяти лет

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В Рыбинске 27-летний мужчина лишился однокомнатной квартиры по решению суда. Причиной ареста стал огромный долг за услуги ЖКХ. Установлено, что мужчина не платил за квартиру, предоставленную ему по договору социального найма, больше пяти лет.

- Сумма накопленной задолженности за коммунальные и жилищные услуги составила около 200 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска. - С помощью судебных приставов место нахождения мужчины было установлено. Молодой человек сдал ключи.

Даже после ареста квартиры накопившийся долг придётся погасить. Неплательщику, как и положено по Жилищному кодексу, предоставили комнату в бывшем общежитии. Ее площадь составляет восемь с половиной квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU