2019-02-06T18:08:32+03:00
Происшествия

Эксбициониста, напугавшего в Ярославской области 12-летнюю девочку, поймали ее родные и бывший участковый

В полиции рассказали о деталях задержания
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославском районе 50-летний эксгибиционист напугал 12-летнюю девочку.В Ярославском районе 50-летний эксгибиционист напугал 12-летнюю девочку.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего извращенца, который напугал 12-летнюю девочку, обнажив перед ней нижнюю часть своего тела. Происшествие случилось в октябре 2018 года в одном из парков Ярославского района. В полиции рассказали о деталях случившегося.

Оказалось, что злоумышленника поймали папа девочки, местный житель Олег Трифонов и пенсионер ОВД, бывший участковый Дмитрий Румянцев. Ему сообщили о происшествии бывшие коллеги. Раньше Румянцев работал на этой территории и до сих пор помогает действующим сотрудникам в работе.

- В парке они заметили мужчину, по приметам похожего на того, кого описал ребенок. Подошли к нему и заблокировали. Бывший участковый сразу узнал ранее неоднократно судимого мужчину. Он только в мае освободился из тюрьмы, не имел определенного места жительства, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Подозреваемый был передан прибывшим на место сотрудникам полиции. Его заключили под стражу. Экспертиза показала, что мужчина невменяем. В суд направлен иск о помещении его в психиатрический стационар специализированного типа. А жителям, которые помогли задержать преступника, в УМВД вручили почетные грамоты и ценные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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