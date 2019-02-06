Ярославское УФАС внесло фирму «Дельта Констракшн» в реестр недобросовестных подрядчиков
Комиссия Ярославского УФАС России внесла компанию «Дельта Констракшн» в реестр недобросовестных подрядных организаций. Решение было принято в связи с обращением Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области.
- Претензия заключалась в том, что подрядная организация не в полном объеме выполнила работы по ремонту крыш многоквартирных домов в Ярославле к установленному в договоре сроку, - сообщили в региональном УФАС.
Судебные иски к компании есть и в других регионах России. После решения антимонопольной службы исключается возможность компании получить еще какой-либо государственный и муниципальный контракт.
ИСТОЧНИК KP.RU