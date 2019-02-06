Ярославское УФАС внесло фирму «Дельта Констракшн» в реестр недобросовестных подрядчиков

СЕГОДНЯ 16:45 2019-02-06T16:45:56+03:00

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Комиссия Ярославского УФАС России внесла компанию «Дельта Констракшн» в реестр недобросовестных подрядных организаций. Решение было принято в связи с обращением Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области.

- Претензия заключалась в том, что подрядная организация не в полном объеме выполнила работы по ремонту крыш многоквартирных домов в Ярославле к установленному в договоре сроку, - сообщили в региональном УФАС.

Судебные иски к компании есть и в других регионах России. После решения антимонопольной службы исключается возможность компании получить еще какой-либо государственный и муниципальный контракт.

ИСТОЧНИК KP.RU