2019-02-06T17:48:50+03:00
Общество

Ярославские выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, поделились опытом со школьниками

Такие полезные встречи организуются в области уже третий год
Екатерина РЯБЦЕВА
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Бывшие выпускники поделились, как рационально использовать время на экзамене/ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской областиБывшие выпускники поделились, как рационально использовать время на экзамене/ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской области
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Департамент образования Ярославской области и региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа» организовали встречу с выпускниками 2018 года, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов.

«Стобалльники» рассказали ученикам о том, как систематизировать школьные знания и знания, полученные от репетиторов, а также чем отличается подготовка к олимпиадам и ЕГЭ. Кроме того, спикеры поделились секретами, как рационально использовать время на экзамене.

Такие встречи в Ярославском регионе организуются уже третий год подряд.

– На мой взгляд, самый главный секрет в достижении успеха в любом деле – это регулярность и системность подготовки, тренировки. И очень важно иметь мотивацию, – считает выпускница ярославской школы №36, студентка факультета международных отношений МГИМО Ирина Киселева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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