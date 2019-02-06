В Ярославской области появился новый мобильный флюорограф
В Рыбинской центральной районной поликлинике появился мобильный флюорограф. Его приобрели за счет федеральных средств. Новая аппаратура поможет диагностировать рак на ранних стадиях.
– Рыбинскому району такой комплекс был очень нужен, ведь здесь рак легких вместе с раком желудка – на лидирующих позициях среди онкозаболеваний, – дал комментарий директор областного департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.
Мобильный комплекс будет регулярно выезжать в отдаленные населенные пункты, чтобы жители смогли сделать флюорографию.
К центральной районной поликлинике Рыбинска прикреплено более 26 тысяч человек, в их числе около 4 тысяч детей. Два раза в неделю машина будет выезжать на обследование населения. За один раз диагностироваться смогут 100 человек.
Первый выезд мобильный комплекс сделает в населенные пункты глебовского направления.
ИСТОЧНИК KP.RU