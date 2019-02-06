2019-02-06T16:17:30+03:00
Здоровье

В Ярославской области появился новый мобильный флюорограф

Для проведения диагностики установка будет выезжать в отдаленные населенные пункты
Екатерина РЯБЦЕВА
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За один визит мобильный флюорограф сможет диагностировать 100 человек/ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской областиЗа один визит мобильный флюорограф сможет диагностировать 100 человек/ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской области
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В Рыбинской центральной районной поликлинике появился мобильный флюорограф. Его приобрели за счет федеральных средств. Новая аппаратура поможет диагностировать рак на ранних стадиях.

– Рыбинскому району такой комплекс был очень нужен, ведь здесь рак легких вместе с раком желудка – на лидирующих позициях среди онкозаболеваний, – дал комментарий директор областного департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.

Мобильный комплекс будет регулярно выезжать в отдаленные населенные пункты, чтобы жители смогли сделать флюорографию.

К центральной районной поликлинике Рыбинска прикреплено более 26 тысяч человек, в их числе около 4 тысяч детей. Два раза в неделю машина будет выезжать на обследование населения. За один раз диагностироваться смогут 100 человек.

Первый выезд мобильный комплекс сделает в населенные пункты глебовского направления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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