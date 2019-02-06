2019-02-06T16:05:16+03:00
Политика

Заместитель мэра Ярославля по ЖКХ Михаил Кузнецов уходит с поста

В мэрии официально подтвердили факт отставки чиновника
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Михаил Кузнецов уходит с поста заместителя мэра Ярославля по вопросам ЖКХ.Михаил Кузнецов уходит с поста заместителя мэра Ярославля по вопросам ЖКХ.Фото: Мэрия Ярославля
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Заместитель мэра Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства Михаил Кузнецов покидает свой пост. Эту информацию 6 февраля после паузы в несколько часов все-таки подтвердили в пресс-службе городской администрации

- Заместитель мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Михаил Кузнецов написал заявление об уходе по соглашению сторон. Выполнять свои обязанности он будет до 4 марта, - говорится в официальном комментарии мэрии.

Напомним, еще утром 6 февраля появилась неофициальная информация, что Кузнецов уходит. Сам он комментировать ситуацию отказался. В пресс-службе мэрии также сначала не могли однозначно подтвердить или опровергнуть факт отставки.

Напомним, Михаил Кузнецов был назначен заместителем мэра Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства с августа 2018 года. До этого с 2016 года он совмещал этот пост с руководством департаментом городского хозяйства. После плохой уборки города после снегопада в январе этого года мэр Ярославля Владимир Волков сделал Кузнецову строгий выговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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