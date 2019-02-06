В Ярославле осудили гражданина Узбекистана, который предложил участковому 80 тысяч рублей в обмен на продолжение незаконной трудовой деятельности

СЕГОДНЯ 15:57 2019-02-06T15:57:02+03:00

Мужчина отправится за решетку на три с половиной года и выплатит штраф

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В июне 2018 года сотрудники МВД проводили миграционную проверку на одном строительном объекте Дзержинского района. Там полицейские обнаружили, что 10 иностранных граждан нелегально работают на стройке, в их числе и 28-летний бригадир объекта – уроженец Узбекистана, проживающий в России без регистрации. Но не только незаконная трудовая деятельность сыграла против строителей злую шутку. Оказалось, что за ними числятся и административные правонарушения. Гастарбайтеры рисковали отправиться на родину…

Бригадир испугался, что он и его подопечные могут быть привлечены к административной ответственности. Мужчина решил дать участковому взятку в размере 80 тысяч рублей. По логике бригадира за эти деньги сотрудник полиции должен был решить вопрос о трудовой деятельности нелегалов, а также предупреждать их о следующих миграционных проверках. Чтобы участковый не сомневался в намерениях инициативного узбека, тот авансом подарил ему коньяк и конфеты за 1600 рублей. Участковый рассказал об этом руководству отдела полиции.

Через несколько дней строительный бригадир передал полицейскому 20 тысяч рублей. Передача взятки произошла под наблюдением оперативных служб. Мужчину задержали и завели уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу за совершение незаконных действий (бездействий).

Суд назначил гражданину Узбекистана наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в 50 000 рублей.

Защита пыталась обжаловать приговор, но суд не увидел оснований для его отмены или изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU