В ярославском МЧС назвали опасными детские лабиринты в торговых центрах

СЕГОДНЯ 15:42 2019-02-06T15:42:17+03:00

Методики, как эвакуировать из них малышей в случае пожара, просто нет

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5 февраля на заседании комитета Ярославской областной Думы по социальной, демографической политике, труду и занятости обсудили проблемы безопасности детей в местах их массового пребывания. На заседании присутствовали представители регионального МЧС. Они отметили, что особую тревогу спасателей вызывают так называемые детские «лабиринты» - аттракционы, установленные во многих торговых центрах.

- На сегодняшний день нет методики, как эвакуировать детей из этих лабиринтов. Никто не знает, какова будет реакция ребенка на сигнал оповещения, как сработает персонал, - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по Ярославской области Алексей Кучер.

Руководство МЧС по Ярославской области предложило депутатам выйти с инициативой по внесению изменений в законодательство в части установления требований к эксплуатации различных аттракционов и игрового оборудования, предназначенных для массового пребывания детей, а также его размещение в зданиях иного назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU