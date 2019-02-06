В ярославском МЧС назвали опасными детские лабиринты в торговых центрах
5 февраля на заседании комитета Ярославской областной Думы по социальной, демографической политике, труду и занятости обсудили проблемы безопасности детей в местах их массового пребывания. На заседании присутствовали представители регионального МЧС. Они отметили, что особую тревогу спасателей вызывают так называемые детские «лабиринты» - аттракционы, установленные во многих торговых центрах.
- На сегодняшний день нет методики, как эвакуировать детей из этих лабиринтов. Никто не знает, какова будет реакция ребенка на сигнал оповещения, как сработает персонал, - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по Ярославской области Алексей Кучер.
Руководство МЧС по Ярославской области предложило депутатам выйти с инициативой по внесению изменений в законодательство в части установления требований к эксплуатации различных аттракционов и игрового оборудования, предназначенных для массового пребывания детей, а также его размещение в зданиях иного назначения.
ИСТОЧНИК KP.RU