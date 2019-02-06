2019-02-06T15:12:49+03:00
Общество

В Ярославской области в домах незащищенных и многодетных семей хотят поставить датчики дыма

Вопрос обсудили на комитете региональной думы
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области в домах и квартирах семей, находящихся в социально опасном положении, а также у многодетных семей хотят поставить автономные пожарные извещатели с GSM-модулем. Этот вопрос обсудили 5 февраля на заседании комитета Ярославской областной Думы по социальной, демографической политике, труду и занятости. С докладом на нем выступил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ярославской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы полковник внутренней службы Алексей Кучер.

На данный момент уже установлено 140 автономных пожарных датчиков. Алексей Кучер пояснил, что сейчас Главным управлением ярославского МЧС создана рабочая группа, которая должна выработать механизма оборудования жилых помещений указанных выше категорий приборами, предупреждающими о пожаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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