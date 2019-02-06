Ярославские студенты поедут на стажировку в международные лагеря центра «Артек»

СЕГОДНЯ 14:58 2019-02-06T14:58:50+03:00

Сначала они пройдут курсы будущих вожатых, а потом отправятся в Крым

Изменить размер текста: A A

30 ярославских студентов пришли на курсы для того, чтобы поехать на практику в международный детский центр «Артек». Обучающие занятия проводят педагоги ЯГПУ имени К.Д. Ушинского. Будущие вожатые уже прошли командные тренинги, поучаствовали в дискуссиях и прослушали необходимые лекции.

Курсы организовали в рамках проекта «Артек Ярославии», который реализован с помощью губернатора региона Дмитрия Миронова.

«Школа вожатого ЯГПУ им. К.Д. Ушинского» стартовала в конце января и продлится до 13 февраля. Курс состоит всего из семи занятий. После завершения курса студенты получат сертификаты.

– Вечером 14 февраля они отправятся в Крым. Им предстоит стажировка в четырех лагерях детского центра «Артек»: «Морском», «Янтарном», «Хрустальном» и «Лазурном», – прокомментировал начальник отдела организации внеучебной образовательной деятельности ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Дмитрий Карпунин.

В основном вожатые «Артека» – второкурсники или третьекурсники. Среди них есть не только ярославцы, но и студенты из Якутии, Вологодской и Архангельской областей.

Стажировка в «Артеке» будет длиться до 28 апреля. После этого вожатые смогут поработать в детском оздоровительном лагере имени Горького в Ярославском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU