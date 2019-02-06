36-летний ярославец, насиловавший девушек во Фрунзенском районе, заключен под стражу
Жалобы поступили сразу от нескольких жительниц Ярославля
Во время допроса насильник во всем созналсяФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Ярославец, подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении сразу нескольких женщин, заключен под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
По данным следствия, в январе этого года 36-летний мужчина напал на проходившую мимо 34-летнюю девушку. Все произошло во дворе одного из домов по улице Спортивной. Пострадавшая обратилась в полицию. Оказалось, что в этот же день заявления были еще от нескольких женщин. Вскоре мужчину задержали.
Сейчас следователи собирают все доказательства, но во время допроса мужчина полностью признал свою вину. В момент нападений он был пьян.
ИСТОЧНИК KP.RU