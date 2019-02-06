Ярославцам представили проект благоустройства Юбилейного парка

СЕГОДНЯ 14:01 2019-02-06T14:01:50+03:00

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В Ярославле 4 февраля прошла презентация проекта благоустройства Юбилейного парка. На мероприятии, помимо горожан, присутствовал мэр города и архитектор проекта. Собравшиеся ярославцы задавали вопросы связанные с реконструкцией и высказали свои пожелания.

- Проект благоустройства учел современные идеи и тенденции формирования новой городской среды, - поделились в пресс-службе мэрии Ярославля. - Они воплотятся в применении экодизайна, качественного ландшафтного проектирования и детального анализа специфики городской коммуникации.

В обновлённом парке планируют создать зоны для различных возрастов. Для детей организуют несколько игровых комплексов и установят современный городок. Также, в парке появится площадка для занятий спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU