Ярославцам представили проект благоустройства Юбилейного парка
В Ярославле 4 февраля прошла презентация проекта благоустройства Юбилейного парка. На мероприятии, помимо горожан, присутствовал мэр города и архитектор проекта. Собравшиеся ярославцы задавали вопросы связанные с реконструкцией и высказали свои пожелания.
- Проект благоустройства учел современные идеи и тенденции формирования новой городской среды, - поделились в пресс-службе мэрии Ярославля. - Они воплотятся в применении экодизайна, качественного ландшафтного проектирования и детального анализа специфики городской коммуникации.
В обновлённом парке планируют создать зоны для различных возрастов. Для детей организуют несколько игровых комплексов и установят современный городок. Также, в парке появится площадка для занятий спортом.
ИСТОЧНИК KP.RU