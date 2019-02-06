Мошенник, укравший 50 миллионов при расчистке озера Неро, получил реальный срок

СЕГОДНЯ 13:44 2019-02-06T13:44:14+03:00

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Ярославский областной суд изменил изменил наказание для осужденного за хищение 50 миллионов рублей, выделенных на очистку озера Неро, с условного срока на реальный.

Из материалов дела следовало, что научно-производственное предприятие «Шельф» по контракту с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области должно было провести комплексную экологическую реабилитацию озера Неро в Ростовском районе. Однако директор «Шельфа», нанимая подрядчиков умышленно сократил сумму предусмотренные им за работы на 50 миллионов рублей. А потом как ни в чем не бывало включил невыполненные работ в акты приемки. 50 миллионов забрал себе и частично обналичил. Факт невыполнения ряда работ выявила внеплановая проверка.

- При назначении наказания суд первой инстанции в качестве смягчающих наказание обстоятельств учел признание подсудимым вины, наличие на иждивении троих малолетних детей, состояние здоровья. А также действия, направленные на заглаживание вреда, выразившееся в перечислении миллиона рублей департаменту охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Приговором Кировского районного суда Ярославля от 21 декабря 2018 года директор был осужден за мошенничество в особо крупном размере, ему назначено условное наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года, - рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Однако гособвинитель сумел в рамках апелляции убедить суд, что назначенное наказание слишком мягкое. 4 февраля 2019 года приговор Кировского районного суда Ярославля изменен, обвиняемого приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU