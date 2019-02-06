2019-02-06T12:52:00+03:00
Происшествия

В Ярославской области телефонный мошенник представился сотрудником банка и украл с карты женщины 46 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Женщина доверилась мошеннику и продиктовала реквизиты картыЖенщина доверилась мошеннику и продиктовала реквизиты картыФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Рыбинске 39-летняя женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что на ее сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что карта заблокирована. Для разблокировки нужно прямо сейчас сказать реквизиты банковской карты. Женщина поверила на слово и продиктовала телефонному мошеннику свои данные. После того, как разговор закончился, со счета потерпевшей ушло более 46 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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