2019-02-06T12:37:41+03:00
Общество

В Угличе прокуратура внесла представление мэру за плохую уборку города

Исполнение требований взято органом на особый контроль
Полина ЗАЙЦЕВА
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В ходе проверки выяснилось, что множество улиц и пешеходных дорожек находятся в ненадлежащем состоянии.В ходе проверки выяснилось, что множество улиц и пешеходных дорожек находятся в ненадлежащем состоянии.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Угличе межрайонная прокуратура провела проверку качества зимней уборки города. В ходе нее выяснилось, что множество улиц и пешеходных дорожек находятся в ненадлежащем состоянии. Среди них есть и те, которые находятся рядом с детской поликлиникой и учебными учреждениями.

- Кроме того, установлены многочисленные факты наличия снега, наледи, сосулек, на крышах многоквартирных и частных жилых домов, нежилых объектов с различным целевым назначением, что создает угрозу жизни и здоровья граждан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

По результатам проверки мэру города было внесено представление об устранении всех нарушений и скорейшем принятии мер. В прокуратуре также отметили, что исполнение взято на особый контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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