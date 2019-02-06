Появились слухи об отставке заместителя мэра Ярославля по ХКХ Михаила Кузнецова

СЕГОДНЯ 12:36 2019-02-06T13:54:10+03:00

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Появились слухи об отставке заместителя мэра Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства Михаила Кузнецова. Об этом со ссылкой на свой источник сообщило информационное агентство Regnum.

Мы дозвонились самому Михаилу Кузнецову, но он комментировать ситуацию отказался, отправив в пресс-службу мэрии. Однако и там официально подтвердить или опровергнуть информацию об уходе Кузнецова пока не смогли, пообещав дать ответ во второй половине дня 6 февраля.

Напомним, Михаил Кузнецов является заместителем мэра Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства с августа 2018 года. До этого с 2016 года он совмещал этот пост с руководством департаментом городского хозяйства. Слухи о том, что Кузнецов может уйти появлялись не раз. В конце января мэр города Владимир Волков сделал Кузнецову строгий выговор за плохую уборку снега.

ИСТОЧНИК KP.RU