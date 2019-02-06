2019-02-06T12:35:34+03:00
Общество

Рыбинские пенсионеры зашагают в ногу со временем: в Ярославской области открылись курсы компьютерной грамотности

Занятия рассчитаны на людей от 55 до 90 лет
Екатерина РЯБЦЕВА
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В первый поток обучающихся попало семь пенсионеров/ФОТО: Пресс-служба администрации города РыбинскаВ первый поток обучающихся попало семь пенсионеров/ФОТО: Пресс-служба администрации города Рыбинска
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В Рыбинске запустили курсы компьютерной грамотности для пенсионеров. Они будут проходить в БИЦ «Радуга». Во вторник, 5 февраля, состоялось первое занятие. Весь курс продлится полтора месяца. Занятия будут идти два раза в неделю по полтора часа. Они рассчитаны на людей от 55 до 90 лет.

–На курсах слушателей обучают работе в сети Интернет: пользованию электронной почтой, коммуникационными системами и социальными сетями, совершению банковских операций, учат ориентироваться на портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде – поделилась заведующая отделом внестационарного обслуживания Елена Телешева.

Первый поток обучающихся состоит из семи пенсионеров. Все занятие будут бесплатными. Помимо людей пожилого возраста образовательная деятельность рассчитана и на людей с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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