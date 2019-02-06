СК вынес обвинение 50-летнему ярославцу, который разделся перед ребенком

СЕГОДНЯ 12:16 2019-02-06T12:16:26+03:00

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В Ярославской области Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. В октябре 2018 года 50-летний ярославец был в парке. Там он увидел 12-летнюю девочку. Не долго думая, извращенец разделся перед ребенком. Остановили неадекватного горожанина отец девочки и местный житель, который раньше работал в полиции. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ «Развратные действия». В ходе расследования эксперты провели комплексную сексолого-психолого-психиатрическую экспертизу. Выяснилось, что подсудимый на момент совершения преступления был невменяемый. Теперь ярославец нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре. Материалы уголовного дела переданы в суд. Мужчине предъявлено обвинение в совершении запрещенных уголовным кодексом действий.

ИСТОЧНИК KP.RU