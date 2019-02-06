Губернатор Ярославской области на совещании в Туле пообещал увеличить производство органического мяса и молока в три раза

СЕГОДНЯ 12:05 2019-02-06T12:05:20+03:00

Дмитрий Миронов считает, что достичь этого можно за счет технического перевооружения отрасли

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5 февраля губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял участие в совещании «О планируемых объемах производства и экспорта продукции АПК» в Туле и рассказал о планах в разы увеличить в регионе производство органического мяса и молока.

– Будем наращивать темпы. Роста объемов производства экспорта планируем достичь за счет технического и технологического перевооружения отрасли, – сказал Миронов. – В частности, в наших планах – в три раза увеличить производство органической мясной и молочной продукции.

Совещание провел заместитель полномочного представителя президента России в ЦФО Артур Ниязметов. Он подчеркнул, что развитие экспорта сельхозпродукции – одна из стратегических задач, поставленных главой государства, к 2024 году сбыт продукции АПК в другие страны должен вырасти в два раза. Для достижения цели нужно ежегодно увеличивать объем поставок за рубеж в среднем на 11%.

Ярославская область поставляет на международный рынок молочные продукты, кондитерские изделия, меланж, пищевой желатин и многое другое, в том числе органическую продукцию: мясо, картофель, молоко. Регион находится на первом месте в ЦФО по объему производства куриных яиц, на втором – по темпу прироста розничного товарооборота, на третьем – по урожайности овощей открытого грунта.

ИСТОЧНИК KP.RU