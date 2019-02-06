Под Ярославлем пьяный дебошир грозился убить знакомого ледорубом

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-06T11:40:26+03:00

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В Ярославле полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который угрожал знакомому ледорубом. Установлено, что 44-летний преступник вместе со своим 60-летним знакомым вместе выпивали.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе разгоревшегося конфликта преступник схватил ледоруб и начал угрожать своему приятелю расправой, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Теперь агрессору грозит тюрьма. По статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» мужчина может отправится в места лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU