Под Ярославлем пьяный дебошир грозился убить знакомого ледорубом
Мужчине грозит тюремный срок
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В Ярославле полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который угрожал знакомому ледорубом. Установлено, что 44-летний преступник вместе со своим 60-летним знакомым вместе выпивали.
- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе разгоревшегося конфликта преступник схватил ледоруб и начал угрожать своему приятелю расправой, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Теперь агрессору грозит тюрьма. По статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» мужчина может отправится в места лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU