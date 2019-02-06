Ярославские власти будут привлекать в регион перевозчиков с большими автобусами

СЕГОДНЯ 11:29 2019-02-06T11:29:49+03:00

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Власти Ярославской области работают над усовершенствованием модели организации пассажирских перевозок. В правительстве региона сообщили, что Московский научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта заявил о готовности бесплатно оказать содействие в этом вопросе. 5 февраля стороны обсудили первоочередные задачи. Например, привлекать в регион перевозчиков с большими автобусами. Именно им будет отдаваться предпочтение при формировании транспортного заказа. В конце прошлого года департамент транспорта проводил масштабное исследования пассажиропотоков на маршрутах, среди них были выявлены неэффективные, которые будут изменены.

– Для нас главная задача – повышение качества транспортного обслуживания, – прокомментировала исполняющая обязанности директора департамента Екатерина Галеева. – Существенно изменить ситуацию в лучшую сторону можно, только используя комплексный подход.

Напомним, в этом году в ярославском общественном транспорте могут появиться кассы и тахографы. Но вслед за этим неизбежно поднимется и цена билетов.

ИСТОЧНИК KP.RU